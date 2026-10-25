Wilder Wetter-Mix: Das bringt die neue Woche

Mit einem knapp östlich von Österreich vorbeiziehenden Tief in hohen Luftschichten wird die Prognose für Freitag etwas unsicher. Voraussichtlich wechseln im Osten Sonne und Wolken mit ein paar Regenschauern. Die Schneefallgrenze wird wohl um 1300 Meter Seehöhe liegen. Im übrigen Land dürfte es trocken bleiben, hier überwiegt vielerorts sonniges Wetter. Über den Niederungen im nördlichen Alpenvorland, inneralpin oder in südlichen Beckenlagen liegen aber auch hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder. Die Frühtemperaturen erreichen je nach Wind von minus fünf bis plus sieben Grad und Tageshöchsttemperaturen von neun bis 14 Grad.