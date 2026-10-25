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Von allem etwas dabei

Wilder Wetter-Mix: Das bringt die neue Woche

Österreich
25.10.2026 14:04
Sonne, Wolken, Regen, Schnee – alles dabei ist in der kommenden Woche.
Sonne, Wolken, Regen, Schnee – alles dabei ist in der kommenden Woche.(Bild: finecki - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Von allem etwas gibt es in der kommenden Woche am „Wetter-Buffet“. Sonne und Wind, Schauer und Nebel sowie Schnee in hohen Lagen bestimmten das Bild. Am wärmsten wird wohl der Dienstag mit Höchstwerten bis zu 18 Grad.

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Der Nationalfeiertag beginnt an der Alpennordseite sowie im Norden mit hartnäckigen Wolkenresten, die bei einer Schneefallgrenze zwischen 1200 und 1700 Metern Seehöhe auch noch Regen und Regenschauer bringen. Überall sonst scheint die Sonne, prognostizierte Geosphere Austria. Nur im Osten können um die Mittagszeit vorübergehend mehr Wolken auftauchen.

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Der Wind weht von Oberösterreich ostwärts mäßig bis lebhaft, im Bergland stark aus West bis Nordwest. Erst gegen Abend lässt er deutlich nach. In der Früh werden null bis neun Grad erwartet. Mit zehn bis 16 Grad sind die Tageshöchsttemperaturen erreicht.

Am Dienstag sorgt ein Zwischenhocheinfluss im Ostalpenraum für sonniges und trockenes Wetter. Frühnebel in Becken und Tälern sind selten beständig und auch dünne hohe Wolkenschleier, vor allem am Vormittag, stören nicht. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Von minus zwei bis plus sieben Grad in der Früh steigen die Temperaturen tagsüber auf zehn bis 18 Grad. Am wärmsten ist es in den westlichen Landesteilen.

Zunächst liegen am Mittwoch über den Niederungen, inneralpin und in Beckenlagen einige Nebel- und Hochnebelfelder. Auch abseits des Nebels ziehen zumindest hohe Wolkenfelder über den Himmel und trüben den Sonnenschein ein wenig. Lediglich im Westen treffen bereits ab der Früh dichte Wolken einer Kaltfront ein, sie breiten sich mit etwas Regen und Regenschauern entlang der Alpennordseite und im Norden aus. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend gegen 1700 Meter Seehöhe.

Weiter im Osten und im Süden bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Frühtemperaturen liegen bei minus drei bis plus sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei elf bis 16 Grad, mit den höheren Werten eher in mittleren Höhenlagen.

Entlang der Alpennordseite, im nördlichen Alpenvorland, aber auch in Beckenlagen im Süden halten sich am Donnerstag zunächst hochnebelartige Bewölkung und Hochnebel teilweise hartnäckig bis zur Mittagszeit. Erst später setzt sich hier die Sonne durch. Überall sonst überwiegt insgesamt meist sonniges Wetter mit ein paar harmlosen durchziehenden Wolken. Der Wind weht im Osten mäßig aus Nordwest, sonst ist es windschwach. Die Frühtemperaturen betragen minus zwei bis plus acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen neun bis 15 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.

Mit einem knapp östlich von Österreich vorbeiziehenden Tief in hohen Luftschichten wird die Prognose für Freitag etwas unsicher. Voraussichtlich wechseln im Osten Sonne und Wolken mit ein paar Regenschauern. Die Schneefallgrenze wird wohl um 1300 Meter Seehöhe liegen. Im übrigen Land dürfte es trocken bleiben, hier überwiegt vielerorts sonniges Wetter. Über den Niederungen im nördlichen Alpenvorland, inneralpin oder in südlichen Beckenlagen liegen aber auch hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder. Die Frühtemperaturen erreichen je nach Wind von minus fünf bis plus sieben Grad und Tageshöchsttemperaturen von neun bis 14 Grad.

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