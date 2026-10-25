Miedler/Oberleitner verlieren Doppel-Finale

Der Erfolgslauf von Österreichs Tennis-Doppelspezialisten Lucas Miedler und Neil Oberleitner ist am Sonntag in Almaty zu Ende gegangen. Das topgesetzte Duo musste sich im Finale des ATP-250-Turniers in Kasachstan der indisch-US-amerikanischen Paarung Yuki Bhambri/Ryan Seggerman mit 6:7(3),7:6(1),2:10 beugen.
Zuvor hatten die ÖTV-Davis-Cupper acht Matches in Serie und mit dem Masters-1000-Event in Shanghai auch ein großes Turnier gewonnen.
Für das im September neu formierte Gespann war Almaty erst das dritte gemeinsame Turnier nach Tokio und Shanghai. Zuvor hatten Miedler/Oberleitner dem ÖTV-Team in Wien im Davis Cup gegen Belgien zum Aufstieg verholfen.
Nun wartet das Heimturnier in der Wiener Stadthalle. Dort treffen die Österreicher in der ersten Runde auf das tschechisch-neuseeländische Duo Petr Nouza/Michael Venus. Seggerman ist gemeinsam mit Landsmann Learner Tien im Doppel Auftaktgegner von Lukas Neumayer und Jurij Rodionov.
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