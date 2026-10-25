Miedler/Oberleitner verlieren Doppel-Finale

Nun wartet das Heimturnier in der Wiener Stadthalle. Dort treffen die Österreicher in der ersten Runde auf das tschechisch-neuseeländische Duo Petr Nouza/Michael Venus. Seggerman ist gemeinsam mit Landsmann Learner Tien im Doppel Auftaktgegner von Lukas Neumayer und Jurij Rodionov.