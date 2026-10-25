Ist Österreichs Neutralität noch zeitgemäß?

Ein Relikt aus einer anderen Zeit?

Skeptiker meinen, die Welt von 1955 gebe es nicht mehr. Moderne Bedrohungen machen an Grenzen nicht halt, und ein kleines Land könne sich nicht allein dagegen schützen. Außerdem werde sich ein Angreifer wohl kaum von einem Paragrafen beeindrucken lassen. Dazu kommt: Als EU-Mitglied ist Österreich längst in die gemeinsame Sicherheitspolitik eingebunden. Wer im Ernstfall auf die Nachbarn hofft, ohne selbst mitzuziehen, mache es sich zu leicht, sagen die Skeptiker.