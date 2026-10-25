Katzendiebstahl gemeldet, dann selbst festgenommen

Bei routinemäßigen Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass nach der 50-jährigen Österreicherin bereits gesucht wurde – und zwar in ihrem Heimatland.

Per Haftbefehl gesucht

Gegen sie bestand ein Haftbefehl wegen Straftaten, die sie im Sommer 2025 begangen haben soll. Konkret soll die 50-Jährige im Zusammenhang mit einem Räumungsverfahren in Österreich Gerichtsvollzieher bedroht und im Dachgeschoß des Wohnhauses, in dem sie lebte, ein Feuer gelegt haben.