Katzendiebstahl gemeldet, dann selbst festgenommen

Sie verständigte die Carabinieri wegen des mutmaßlichen Diebstahls streunender Katzen, die sie versorgte, – und wurde daraufhin selbst festgenommen. Jedoch nicht etwa wegen ihrer Liebe zu den Tieren, sondern weil die 50 Jahre alte Frau in ihrem Heimatland Österreich bereits gesucht worden war – unter anderem wegen Bedrohung und Brandstiftung.
Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der norditalienischen Küstenstadt Spotorno an der ligurischen Riviera. Die Frau hatte eine Streife der Carabinieri angefordert. Sie gab an, dass ihr mehrere Tiere unrechtmäßig weggenommen worden seien, wie lokale Medien meldeten.
Bei routinemäßigen Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass nach der 50-jährigen Österreicherin bereits gesucht wurde – und zwar in ihrem Heimatland.
Per Haftbefehl gesucht
Gegen sie bestand ein Haftbefehl wegen Straftaten, die sie im Sommer 2025 begangen haben soll. Konkret soll die 50-Jährige im Zusammenhang mit einem Räumungsverfahren in Österreich Gerichtsvollzieher bedroht und im Dachgeschoß des Wohnhauses, in dem sie lebte, ein Feuer gelegt haben.
Die Österreicherin wurde festgenommen und in die Frauenabteilung des Gefängnisses Genova Pontedecimo überstellt. Sie befindet sich dort in Gewahrsam. Die Justizbehörden müssen über eine Auslieferung an Österreich entscheiden.
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