15-Jähriger von Alkolenker meterweit mitgeschleift

Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher am Samstagabend in Niederösterreich erlitten. Der 15-Jährige war mit seinem Moped im Bezirk Hollabrunn unterwegs, als er von einem alkoholisierten Autofahrer erfasst wurde. Der Teenager wurde in der Folge mehrere Meter weit mitgeschleift.
Der Unfall spielte sich am Abend gegen 21.50 Uhr auf der B303 ab. Der 43-jährige Mann hatte sich betrunken hinter das Steuer gesetzt und fuhr aus Richtung Grund kommend in Richtung Schöngrabern. Dabei übersah er offenbar das vor ihm fahrende Moped und prallte dagegen.
Moped und 15-Jähriger mitgeschleift
Moped und Mopedlenker wurden in weiterer Folge entlang der Fahrbahn mitgeschleift, ehe der 15-Jährige mit schweren Verletzungen im Straßengraben vor dem Auto zu liegen kam.
Der Jugendliche wurde nach der Erstversorgung ins Landesklinikum Horn eingeliefert, ebenso der Alkolenker, der beim Unfall leicht verletzt worden war. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.