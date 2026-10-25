Kreuzfahrt-Gäste landen in Kanada statt in Karibik

Über diese Kursänderungen waren viele Passagiere nur wenig begeistert. Die Zeit sei sehr kurz gewesen, um sich auf die Bedingungen des neuen Reiseziels einzustellen. „Ich habe meine Wintermütze und Ohrenschützer dabei, aber meinen Schal habe ich vergessen“, erklärte eine Touristin, die eilig umpacken musste, da sie nur wenige Stunden vor der Abreise von der neuen Destination erfahren hatte.