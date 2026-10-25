Schal statt Bikini
Kreuzfahrt-Gäste landen in Kanada statt in Karibik
Tausende Passagiere wollten per Kreuzfahrtschiff dem kühlen Herbstwetter in den USA entfliehen und in die Karibik reisen – doch die Urlauber landeten am Ende im kühlen Kanada.
Die Kreuzfahrt-Passagiere hatten eine Tour zu den Bahamas ab dem 18. Oktober gebucht – eine Woche sollte der Ausflug dauern. Doch nur einen halben Tag vor dem Ablegen erreichte die 5000 Touristen die Nachricht, dass die Route kurzfristig geändert werden sollte.
Neues Reiseziel ist bis zu 20 Grad kälter als die Karibik
Wegen stürmischen Wetters werde man Kurs nach Halifax in Kanada nehmen. Statt angenehmer 25 bis 30 Grad auf der Karibik-Insel mussten sie nun mit etwa 10 Grad rechnen. Statt Bikini und Badeschlapfen mussten nun Haube und Schal ins Gepäck.
Über diese Kursänderungen waren viele Passagiere nur wenig begeistert. Die Zeit sei sehr kurz gewesen, um sich auf die Bedingungen des neuen Reiseziels einzustellen. „Ich habe meine Wintermütze und Ohrenschützer dabei, aber meinen Schal habe ich vergessen“, erklärte eine Touristin, die eilig umpacken musste, da sie nur wenige Stunden vor der Abreise von der neuen Destination erfahren hatte.
Kanadier reiste extra in die USA – um wieder in den Norden zu fahren
Ein Betroffener erklärte gegenüber dem Sender CTV News: „Ich bin ja selber aus Kanada“, so der Mann aus Toronto. Er sei mit seiner Familie sieben Stunden nach New Jersey gefahren, um nun wieder in Richtung Heimat zu fahren. „Ich bin sehr enttäuscht“, erklärte Nicholas Meli.
Andere nahmen die Änderung gelassen hin. „So ist es nun mal gekommen, aber ich bin dankbar und werde das Beste daraus machen“, so Jim Matthews, der aus New Jersey kommt. „Und ich habe festgestellt, dass Halifax eine wunderschöne Stadt ist.“ Laut CTV News konnten die Kreuzfahrtpassagiere die Stadt allerdings nur einen Tag genießen, ehe es wieder zurück in die USA ging.
Die Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean International bot als Entschädigung einen Gutschein im Wert von 50 Prozent des Preises der Reise sowie Rückerstattungen für bereits gebuchte Ausflüge an.
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