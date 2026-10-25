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Lange nicht zu bremsen

Abflug im 2. DG! Ski-Ass rutscht Hang hinunter

Ski Alpin
25.10.2026 13:36
Oscar Andreas Sandvik rutschte meterweit den Hang hinunter.
Oscar Andreas Sandvik rutschte meterweit den Hang hinunter.(Bild: Krone KREATIV/ORF Screenshot)
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Von krone Sport

Schreckmoment beim Riesentorlauf in Sölden! Der Norweger Oscar Sandvik kam im zweiten Durchgang am Rettenbachgletscher bereits nach wenigen Toren zu Sturz und schlitterte anschließend weit den Steilhang hinunter.

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Der Norweger verlor auf dem Innenski den Halt und konnte seinen Sturz nicht mehr verhindern. Besonders auffällig: Abseits der Rennlinie lag jede Menge Neuschnee, durch den Sandvik bei seinem langen Rutscher schlitterte.

Platz 18 nach dem 1. Durchgang
Dabei hatte sich der Norweger nach dem ersten Durchgang noch auf Rang 18 klassiert und damit eine gute Ausgangsposition für den zweiten Lauf geschaffen. Doch der war für ihn nach wenigen Sekunden bereits wieder vorbei.

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