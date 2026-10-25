Bittere Diagnose! Saison für Grenier wohl gelaufen

Bittere Gewissheit für Valerie Grenier! Nachdem sich die kanadische Skirennläuferin wenige Tage vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden im Training am Rettenbachferner verletzt hatte, musste sie sich mittlerweile einer Knie-Operation unterziehen. Nun verriet die 29-Jährige, wie schwer es sie tatsächlich erwischt hat.
Während ihre Konkurrentinnen am Samstag in Sölden um die ersten Weltcuppunkte der neuen Saison kämpften und US-Amerikanerin Paula Moltzan ihren Premierensieg feierte, befand sich Grenier bereits wieder in ihrer Heimat Kanada.
„Wie wir befürchtet hatten ...“
Sie verletzte sich im Training schwer am Knie und musste unters Messer. Nach dem Eingriff gab die Riesentorlauf-Spezialistin nun auf Social Media ein Update und vermeldet zugleich die bittere Diagnose: „Wie wir befürchtet hatten, mussten wir leider mein vorderes Kreuzband erneut operieren und gleichzeitig meinen Innenmeniskus reparieren.“
Aber: „Die großartige Nachricht ist, dass alles super reibungslos verlaufen ist“, schrieb sie.
Den Blick richtet Grenier bereits nach vorne: „Ich starte mit so viel Motivation in die Reha und kann es kaum erwarten, wieder das zu tun, was ich liebe!“
Saison wohl gelaufen
Wann die 29-Jährige wieder auf Skiern stehen kann, ist derzeit offen. Angesichts der schweren Knieverletzung erscheint eine Rückkehr in den Weltcup noch in dieser Saison allerdings äußerst unwahrscheinlich.
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