Bittere Diagnose! Saison für Grenier wohl gelaufen

„Wie wir befürchtet hatten ...“

Sie verletzte sich im Training schwer am Knie und musste unters Messer. Nach dem Eingriff gab die Riesentorlauf-Spezialistin nun auf Social Media ein Update und vermeldet zugleich die bittere Diagnose: „Wie wir befürchtet hatten, mussten wir leider mein vorderes Kreuzband erneut operieren und gleichzeitig meinen Innenmeniskus reparieren.“