Wiener Uni dreht Systeme aus Sicherheitsgründen ab

Weltweite Sicherheitslücke sorgt für Wirbel

Nicht ganz zu Unrecht, denn tatsächlich handelt es sich um ein Sicherheitsleck. Und zwar im PHP-System, das weltweit als Programmiersprache bei Datenbanken oder im Contentmanagement im Hintergrund läuft. Auf Anfrage der „Krone“ bestätigte man seitens der Uni, dass die gravierende Sicherheitslücke bekannt war und präventiv gehandelt wurde. Das IT-Sicherheitsunternehmen Huntress spricht von einer „akuten Notfallsituation, die Betreiber von Internetseiten in aller Welt zu schnellem Handeln zwingt“.