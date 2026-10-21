Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verkaufserfolg

ORF-Kultserie läuft künftig in den USA und Kanada

Medien
21.10.2026 17:32
Die Produktion dieser österreichische Krimiserie wurde von ORF und ZDF Ende 2020 (nach 20 ...
Die Produktion dieser österreichische Krimiserie wurde von ORF und ZDF Ende 2020 (nach 20 Staffeln und rund 270 Folgen) eingestellt.(Bild: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die ORF-Enterprise hat bei der internationalen TV-Messe Mipcom in Cannes zahlreiche Produktionen ins Ausland verkauft. Darunter befinden sich auch drei Staffeln einer beliebten Krimiserie, die künftig in den USA und Kanada zu sehen sein werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Global Series Network hat die Staffeln 18 bis 20 von „Soko Kitzbühel“ erworben. Damit läuft die österreichische Krimiserie aus den Tiroler Alpen (die Produktion wurde von ORF und ZDF 2020 eingestellt) bald im US-amerikanischen und kanadischen Fernsehen.

„Tatort“ wird zukünftig in Portugal gezeigt
Die ORF-Werbe- und Vermarktungstochter Enterprise durfte bei der TV-Fachmesse Mipcom in Cannes über weitere Verkäufe jubeln. So gewann man die Walt Disney Company in Portugal als neuen Kunden und liefert sogleich zehn „Tatort“-Folgen in den Westen Europas.

Der öffentlich-rechtliche portugiesische Sender RTP entschied sich wiederum für die 1. Staffel „Biester“ und diverse Naturdokus rund um Seeotter, Südtirol und Kroatiens Küste.

Lesen Sie auch:
Die passen zusammen: Angelika Niedetzky (r.) und Katharina Stemberger verstehen sich vor allem ...
„SOKO“-Interview
Angelika Niedetzky: „Unser Team hält zusammen“
05.09.2026
Demnächst im TV
Die neue SOKO Linz besucht das Landhaus
18.08.2026
Neues vom SOKO-Star
Ferry Öllinger: „Bin nicht mehr der nette Onkel!“
23.12.2025

Kassenschlager sind traditionell auch „Universum“-Ausgaben – nach Taiwan zu PTS wandert „Mythos Transsilvanien – Draculas geheime Wildnis“ oder auch „Java & Bali – Paradies im Bann der Elemente“.

ORF-Kuppelsendung in Südafrika sehr beliebt
Das Konzept der Kuppelsendung „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ erfreut sich auch in Südafrika großer Beliebtheit und wird von Indigenius in einer Adaption mit einer dritten und vierten Staffel fortgesetzt.

„Die aktuellen Vereinbarungen zeigen, wie unverwechselbares öffentlich-rechtliches Programm aus Österreich in unterschiedlichen geografischen Regionen, Genres und Verbreitungsformen sein kann“, wurde ORF-Enterprise-CEO Matthias Seiringer in einer Aussendung zitiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medien
21.10.2026 17:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
USAKanadaKitzbühelPortugalSüdafrikaCannes
ORFZDF
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
116.180 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
108.752 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
93.866 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1349 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
978 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Medien
Verkaufserfolg
ORF-Kultserie läuft künftig in den USA und Kanada
„Es reicht!“
Alice Schwarzer: Mit Magazin „Emma“ ist Schluss
„Ich hab‘s!“
Maurice Dziwak gewinnt „Promi Big Brother“ 2026
Die „Schicksalsjahre“
ORF will bis 2027 gut 30 Millionen Euro sparen
Krone Plus Logo
„Atmosphäre“
Neue Kino-Doku: Gute Ideen für eine bessere Welt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf