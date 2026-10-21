ORF-Kultserie läuft künftig in den USA und Kanada

Die ORF-Enterprise hat bei der internationalen TV-Messe Mipcom in Cannes zahlreiche Produktionen ins Ausland verkauft. Darunter befinden sich auch drei Staffeln einer beliebten Krimiserie, die künftig in den USA und Kanada zu sehen sein werden.
Das Global Series Network hat die Staffeln 18 bis 20 von „Soko Kitzbühel“ erworben. Damit läuft die österreichische Krimiserie aus den Tiroler Alpen (die Produktion wurde von ORF und ZDF 2020 eingestellt) bald im US-amerikanischen und kanadischen Fernsehen.
„Tatort“ wird zukünftig in Portugal gezeigt
Die ORF-Werbe- und Vermarktungstochter Enterprise durfte bei der TV-Fachmesse Mipcom in Cannes über weitere Verkäufe jubeln. So gewann man die Walt Disney Company in Portugal als neuen Kunden und liefert sogleich zehn „Tatort“-Folgen in den Westen Europas.
Der öffentlich-rechtliche portugiesische Sender RTP entschied sich wiederum für die 1. Staffel „Biester“ und diverse Naturdokus rund um Seeotter, Südtirol und Kroatiens Küste.
Kassenschlager sind traditionell auch „Universum“-Ausgaben – nach Taiwan zu PTS wandert „Mythos Transsilvanien – Draculas geheime Wildnis“ oder auch „Java & Bali – Paradies im Bann der Elemente“.
ORF-Kuppelsendung in Südafrika sehr beliebt
Das Konzept der Kuppelsendung „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ erfreut sich auch in Südafrika großer Beliebtheit und wird von Indigenius in einer Adaption mit einer dritten und vierten Staffel fortgesetzt.
„Die aktuellen Vereinbarungen zeigen, wie unverwechselbares öffentlich-rechtliches Programm aus Österreich in unterschiedlichen geografischen Regionen, Genres und Verbreitungsformen sein kann“, wurde ORF-Enterprise-CEO Matthias Seiringer in einer Aussendung zitiert.
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