Plünderungen in Frankreich: Erste Urteile

Mit Eilverfahren will die französische Justiz nach den Gewaltexzessen und Plünderungen vom Wochenende ein eindeutiges Zeichen setzen.

Während viele Angeklagte mit Bewährungsstrafen davonkommen, müssen einige auch ins Gefängnis. Ob die Strafen abschreckend wirken, bleibt fraglich. Denn einige Angeklagte verließen nach den Urteilen lächelnd den Gerichtssaal.