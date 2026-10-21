Dieser Niederösterreicher spendete 100 Liter Blut

Appell an alle: „Geht Blut spenden“

Nach seinen Spenden sei es ihm immer gut gegangen. „Ich habe mich danach sogar besser gefühlt. Passiert ist mir nie etwas.“ Dass heute weniger häufig gespendet werden darf als früher, bedauert er. Umso mehr liegt ihm ein Appell am Herzen: „Das Rote Kreuz hat immer zu wenige Blutkonserven und braucht dringend Blut!“ Gerade nach der Urlaubszeit und während der Erkältungssaison werden die Vorräte oft knapp.