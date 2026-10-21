Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Will anderen helfen“

Dieser Niederösterreicher spendete 100 Liter Blut

Niederösterreich
21.10.2026 17:30
Christian Balber (Mitte) wurde vom Roten Kreuz ausgezeichnet, weil er bereits 200-mal Blut ...
Christian Balber (Mitte) wurde vom Roten Kreuz ausgezeichnet, weil er bereits 200-mal Blut gespendet hat.(Bild: ZVG Privat)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Ein halber Liter Blut kann Leben retten. Christian Balber aus Seebenstein im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen hat davon schon rund 100 Liter gespendet. Der 64-Jährige war kürzlich zum 200. Mal blutspenden – und denkt noch lange nicht ans Aufhören.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sein erstes Mal war beim Bundesheer. „Da bekam man einen Tag frei“, erzählt er lachend. Aus dem anfänglichen Anreiz wurde eine Herzensangelegenheit. Seit Jahrzehnten spendet Balber nun regelmäßig bis zu viermal im Jahr. Wo gerade eine Blutspendeaktion stattfindet, sucht er sich im Internet heraus. „Ich bin Stammspender.“

Balbers Ziel: Immer für andere Menschen da zu sein
Warum? Die Antwort ist ganz einfach: „Weil ich anderen helfen möchte.“ Genau dieser Gedanke zieht sich durch sein ganzes Leben. Seit 1979 engagiert er sich bei der Feuerwehr, auch beim Roten Kreuz war und ist er aktiv. Beruflich arbeitete er im Pflegedienst – immer mit dem Ziel, für andere Menschen da zu sein.

Und sein Blut ist besonders wertvoll: Denn Balber hat Null negativ. Seine roten Blutkörperchen können in Notfällen vielen Patienten helfen, weshalb diese Blutgruppe besonders gefragt ist. „Das heißt, ich bin Universalspender und jeder kann mein Blut bekommen“, erklärt er.

Zitat Icon

Ich bin Universalspender und jeder kann mein Blut bekommen.

Rekord-Spender Christian Balber

Appell an alle: „Geht Blut spenden“
Nach seinen Spenden sei es ihm immer gut gegangen. „Ich habe mich danach sogar besser gefühlt. Passiert ist mir nie etwas.“ Dass heute weniger häufig gespendet werden darf als früher, bedauert er. Umso mehr liegt ihm ein Appell am Herzen: „Das Rote Kreuz hat immer zu wenige Blutkonserven und braucht dringend Blut!“ Gerade nach der Urlaubszeit und während der Erkältungssaison werden die Vorräte oft knapp.

Balber selbst darf noch bis zu seinem 70. Geburtstag Blut spenden. Wenn er das weiterhin regelmäßig tut, könnten zu den 100 Litern noch rund 3,5 Liter dazukommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
21.10.2026 17:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Neunkirchen
Bundesheer
Internet
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
116.180 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
108.752 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
93.866 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1349 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
978 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf