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Rettung geglückt

Hai „Bukang-i“ aus Kanal in Südkorea getrieben

Ausland
21.10.2026 17:22
Der Hai „Bukang-i“ ist am Mittwoch aus einem Kanal in Südkorea befreit worden. Er hatte sich vor ...
Der Hai „Bukang-i“ ist am Mittwoch aus einem Kanal in Südkorea befreit worden. Er hatte sich vor mindestens einem Monat dorthin verirrt.(Bild: AFP/JUNG YEON-JE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der beliebte Hai „Bukang-i“ hat seinen Kanal in Südkorea verlassen. Einsatzkräften ist es am Mittwochabend (Ortszeit) gelungen, das Tier erfolgreich aus dem Gewässer zu treiben. Es hatte sich mindestens seit dem 18. September verirrt.

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Ob der ungefähr 3,5 Meter lange Bronzehai bereits das offene Meer erreicht hat, war zunächst unklar. Es handelte sich um den dritten Rettungsversuch, zwei vorangegangene waren gescheitert. Warum der Hai aus eigenen Stücken nicht mehr zurück ins offene Meer fand, ist nicht abschließend geklärt.

Er erhielt den Namen „Bukang-i“, abgeleitet vom koreanischen Namen des Nordhafens von Busan, wohin sich das Tier verirrt hatte. Fachleute vermuten, dass „Bukang-i“ sowohl von den Fischen als auch von den hohen Wassertemperaturen angelockt wurde.

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Er hat sich im Kanal zum Publikumsmagneten entwickelt und laut Angaben der Stadt mehr als 1,6 Millionen Schaulustige angezogen.

Zuletzt wurde der Hai außerhalb des Kanals nahe einem Anleger gesichtet.

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