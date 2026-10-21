Rettung geglückt
Hai „Bukang-i“ aus Kanal in Südkorea getrieben
Der beliebte Hai „Bukang-i“ hat seinen Kanal in Südkorea verlassen. Einsatzkräften ist es am Mittwochabend (Ortszeit) gelungen, das Tier erfolgreich aus dem Gewässer zu treiben. Es hatte sich mindestens seit dem 18. September verirrt.
Ob der ungefähr 3,5 Meter lange Bronzehai bereits das offene Meer erreicht hat, war zunächst unklar. Es handelte sich um den dritten Rettungsversuch, zwei vorangegangene waren gescheitert. Warum der Hai aus eigenen Stücken nicht mehr zurück ins offene Meer fand, ist nicht abschließend geklärt.
Er erhielt den Namen „Bukang-i“, abgeleitet vom koreanischen Namen des Nordhafens von Busan, wohin sich das Tier verirrt hatte. Fachleute vermuten, dass „Bukang-i“ sowohl von den Fischen als auch von den hohen Wassertemperaturen angelockt wurde.
Er hat sich im Kanal zum Publikumsmagneten entwickelt und laut Angaben der Stadt mehr als 1,6 Millionen Schaulustige angezogen.
Zuletzt wurde der Hai außerhalb des Kanals nahe einem Anleger gesichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.