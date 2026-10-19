ORF will bis 2027 gut 30 Millionen Euro sparen

Die Sparpläne: Bekanntlich geht der ORF gegen die von der Regierung auferlegten Kürzungen von 93 Millionen Euro pro Jahr rechtlich vor. Während sich der Verfassungsgerichtshof der Sache annimmt, entwickelt man hausintern aber selbst schon eigene Sparpläne. Laut „Krone“-Informationen sollen bis inklusive 2027 zwischen 20 und 30 Millionen eingespart werden. Lederer wollte das weder dementieren noch bestätigen, stellt aber klar: „Natürlich wird Einsparungen geben. Ich gehe auch davon aus, dass die Geschäftsführung hier bereits im sozialpartnerschaftlichen Austausch ist“.