LASK verliert in der Youth League bei Sporting 1:2

Die U19-Auswahl des LASK hat in der UEFA-Youth-League bei Sporting Lissabon eine 1:2-Niederlage einstecken müssen!
In einer turbulenten Schlussphase vergab Fabian Jindra in der 71. Minute vom Elferpunkt die Chance auf das 1:1. Sporting spielte ab der 90. Minute nach einer Gelb-Roten Karte nur zu zehnt, schoss aber dennoch in der Nachspielzeit das 2:0 heraus. Jonas Ilk konnte die Linzer per Elfer in der 95. Minute nur noch heranbringen.
Pech bei Schuss an die Stange
Sporting war ebenfalls per Strafstoß kurz nach der Pause in Führung gegangen. Die Linzer trafen danach einmal nur die Stange.
Der LASK-Nachwuchs hat in den drei bisherigen Partien nur beim 0:0 bei AEK Athen angeschrieben. Weiter geht es für das Team von Trainer Milan Vukovic am 3. November zu Hause gegen Slovan Bratislava. Die ersten 22 der 36 Teams des U19-Bewerbs erreichen das Sechzehntelfinale.
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