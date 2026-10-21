LASK verliert in der Youth League bei Sporting 1:2

In einer turbulenten Schlussphase vergab Fabian Jindra in der 71. Minute vom Elferpunkt die Chance auf das 1:1. Sporting spielte ab der 90. Minute nach einer Gelb-Roten Karte nur zu zehnt, schoss aber dennoch in der Nachspielzeit das 2:0 heraus. Jonas Ilk konnte die Linzer per Elfer in der 95. Minute nur noch heranbringen.