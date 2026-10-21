Große Trauer um langjährigen Wintersport-Macher

Er war jahrelang beim Internationalen Skiverband FIS für Kommunikation und Marketing zuständig, galt als enger Vertrauter und guter Freund von Langzeit-Präsident Gian Franco Kasper: der Vorarlberger Christian Knauth. Nun ist der hochgeschätzte Wintersport-Macher im Alter von 78 Jahren verstorben.
„Über viele Jahre war Christian Knauth mit viel Engagement, Geschick und großer Umsicht federführend an der Weiterentwicklung des Skisports in Vorarlberg beteiligt“, gedenkt Peter Scrivener, Präsident des Vorarlberger Skiverbands dem Lochauer, der am vergangenen Samstag im Alter von 78 Jahren verstorbenen war. „Seine Leidenschaft für den gesamten Skisport war und ist bis in die Gegenwart spürbar. Mit seinem Engagement prägte Christian viele von uns.“
„Er wird uns sehr fehlen!“
Knauths Weg im Sport startete bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck, wo er als Athletenbetreuer der Vorarlberger Textilfirma Mäser agierte. Unter Präsident Gian Franco Kasper wurde der frühere Jungscharführer dann Anfang der 1990er-Jahren Marketing und Kommunikationsdirektor des Internationalen Skiverbands FIS, wo er in der Folge lange Jahre an der Entwicklung des Wintersports federführend mitwirkte. „Christian hat viele Jahre seines Lebens der FIS und dem Sport gewidmet, der ihm so sehr am Herzen lag“, erklärt FIS-Präsident Alexander Ospelt. „Christian wird uns sehr fehlen.“
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