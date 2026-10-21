Große Trauer um langjährigen Wintersport-Macher

„Er wird uns sehr fehlen!“

Knauths Weg im Sport startete bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck, wo er als Athletenbetreuer der Vorarlberger Textilfirma Mäser agierte. Unter Präsident Gian Franco Kasper wurde der frühere Jungscharführer dann Anfang der 1990er-Jahren Marketing und Kommunikationsdirektor des Internationalen Skiverbands FIS, wo er in der Folge lange Jahre an der Entwicklung des Wintersports federführend mitwirkte. „Christian hat viele Jahre seines Lebens der FIS und dem Sport gewidmet, der ihm so sehr am Herzen lag“, erklärt FIS-Präsident Alexander Ospelt. „Christian wird uns sehr fehlen.“