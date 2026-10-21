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Frust pur! Ronaldo vergibt Elfer und Top-Chance

Fußball International
21.10.2026 17:27
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Cristiano Ronaldo erlebt einen durchwachsenen Abend. Beim 1:0-Sieg gegen Neom in der Saudi Pro League verschießt der Portugiese einen Elfmeter und lässt eine weitere Großchance ungenutzt. Aber sehen Sie selbst – oben im Video ...

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Immerhin: Der ehemalige Chelsea-Star Joao Felix traf in der 60. Minute zum 1:0-Endstand. Damit verkürzte Al-Nassr mit 22 Punkten und den Abstand zum Tabellenführer Al-Qadsiah auf nur noch drei Zähler. Dazu kommt, der Ronaldo-Klub hat ein Spiel weniger ausgetragen.

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Ronaldo hat hat heuer in Saudis Pro League bislang in sieben Spielen vier Tore erzielt und bleibt damit bei 981 Karrieretoren stehen.

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