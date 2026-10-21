Mauer und Red Star straucheln – Post Schlusslicht!

Gleich einige Überraschungen hat es in der neunten Runde der Wiener Stadtliga gegeben. Leader Mauer kam im Spitzenspiel gegen den LAC nicht über ein 3:3 hinaus. Verfolger Red Star musste sich sogar Austria XIII 0:2 geschlagen geben. Ein Lebenszeichen gab es aus Simmering – die Had-Kicker gaben mit dem 2:1-Erfolg die Rote Laterne an Aufsteiger Post ab. Die Highlights der Runde gibt es im Video.