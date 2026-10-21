Spar und Co. wollen weiterhin heimisches Gemüse

Der Lebensmitteldiskonter Hofer bezog sein Tiefkühlgemüse für die Biomarke „Zurück zum Ursprung“ und Eigenmarken bisher von Ardo. „Sollte österreichisches Tiefkühlgemüse nicht in ausreichendem Umfang verfügbar sein, halten wir uns daher verschiedene Beschaffungsoptionen offen“, so Hofer. Der Diskonter bat die Kundschaft um Verständnis, „dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen geben kann“. Lidl sucht nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk ebenfalls Tiefkühlgemüse-Alternativen. „Unser Wunsch ist es jedenfalls, weiterhin Qualität aus Österreich auch in diesem Produktsegment anbieten zu können“, erklärte Lidl Österreich. Man hoffe auf „eine Lösung, auch im Sinne der betroffenen verlässlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Landwirte und Erzeuger“.