Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Ardo-Aus

Spar und Co. wollen weiterhin heimisches Gemüse

Niederösterreich
21.10.2026 17:02
Im August nächsten Jahres soll das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf endgültig zusperren.
Im August nächsten Jahres soll das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf endgültig zusperren.(Bild: FABIAN VOLF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die heurige Ernte soll noch vollständig verarbeitet, verpackt und teilweise bis weit ins nächste Jahr eingelagert werden. Doch nach der angekündigten Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf suchen die heimischen Supermarktketten bereits nach alternativen Bezugsquellen. Hofer, Lidl, Rewe und Spar wollen allerdings auch in Zukunft auf österreichisches Gemüse setzen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Spar baut nun die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen niederösterreichischen Geschäftspartner in Groß-Enzersdorf massiv aus. „Wir konnten mit Schneider‘s Gemüseland bereits fix vereinbaren, dass sie in Zukunft beinahe alle Spar-Tiefkühl-Gemüseprodukte produzieren werden“, sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann am Mittwoch. Tiefkühlgemüse unter den verschiedenen Spar-Marken werde weiterhin aus Österreich, aus dem Marchfeld, stammen.

Tiefkühlgemüse unter den verschiedenen Spar-Marken werde weiterhin aus Österreich, aus dem ...
Tiefkühlgemüse unter den verschiedenen Spar-Marken werde weiterhin aus Österreich, aus dem Marchfeld, stammen, betont das Unternehmen.(Bild: Ina Meer Sommer – stock.adobe.com)

Die Billa-Mutter Rewe will „weiterhin konsequent“ auf Tiefkühlgemüse aus Österreich setzen. Man prüfe „laufend neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit alternativen Lieferanten aus Österreich, um auch langfristig eine verlässliche und hochwertige Versorgung sicherzustellen“, hieß es von Rewe .

Der Lebensmitteldiskonter Hofer bezog sein Tiefkühlgemüse für die Biomarke „Zurück zum Ursprung“ und Eigenmarken bisher von Ardo. „Sollte österreichisches Tiefkühlgemüse nicht in ausreichendem Umfang verfügbar sein, halten wir uns daher verschiedene Beschaffungsoptionen offen“, so Hofer. Der Diskonter bat die Kundschaft um Verständnis, „dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen geben kann“. Lidl sucht nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk ebenfalls Tiefkühlgemüse-Alternativen. „Unser Wunsch ist es jedenfalls, weiterhin Qualität aus Österreich auch in diesem Produktsegment anbieten zu können“, erklärte Lidl Österreich. Man hoffe auf „eine Lösung, auch im Sinne der betroffenen verlässlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Landwirte und Erzeuger“.

Iglo: „Bereits erste Gespräche mit potenziellen Partnern“
Das Aus des Ardo-Werks trifft Iglo besonders hart. Die Tiefkühlmarke bezieht seit mehr als 60 Jahren Gemüse aus dem Marchfeld. „Auch in Zukunft bekennen wir uns klar zum Marchfeld und setzen uns dafür ein, die Verarbeitung des regionalen Gemüses so weit wie möglich vor Ort zu sichern“, hieß es von Iglo. Man prüfe verschiedene Möglichkeiten und habe „bereits erste Gespräche mit potenziellen Partnern geführt“.

Auch nach der voraussichtlichen Einstellung des Betriebs im Werk Groß-Enzersdorf Mitte 2027 ...
Auch nach der voraussichtlichen Einstellung des Betriebs im Werk Groß-Enzersdorf Mitte 2027 sollen Iglo-Produkte wie gewohnt im Handel erhältlich sein.(Bild: HelgaQ - stock.adobe.com)

Auch nach der voraussichtlichen Einstellung des Betriebs im Werk Groß-Enzersdorf Mitte 2027 würden Iglo-Produkte „wie gewohnt“ im Handel erhältlich sein, betonte der Tiefkühl-Markenproduzent. Iglo Österreich ist Teil der britischen Iglo-Gruppe, die zum internationalen Tiefkühlkonzern Nomad Foods gehört.

Lesen Sie auch:
Der Tiefkühlproduzent Ardo wird sein Produktions- und Verpackungswerk in Groß-Enzersdorf 2027 ...
Bauern stoppen Aussaat
Ardo-Chaos: Rotkraut und Spinat werden jetzt knapp
20.10.2026
Übernahme wäre möglich
Zeit wird knapp: Neue Rettungspläne für Ardo-Werk
16.10.2026
Dramatischer Appell
Ardo-Betriebsrat bittet alle Österreicher um Hilfe
13.10.2026

Online-Petition hat bereits mehr als 106.000 Unterstützer
Die geplante Schließung hat auch bereits Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Marchfeld. Der Herbstanbau von Winterspinat für die Ernte im Frühjahr wurde nicht durchgeführt. Das Werk des belgischen Unternehmens in Groß-Enzersdorf verfügt über die einzige Anlage österreichweit für Blattgemüse. Damit dürfte heimischer Tiefkühlspinat voraussichtlich maximal bis Oktober 2027 in den Supermarktregalen verfügbar sein. Das Thema bewegt viele Menschen in Österreich. Die Online-Petition „Rettet das Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld!“ verzeichnete am Mittwoch bereits mehr als 106.000 Unterstützer. Unterdessen gehen die Verhandlungen über einen Sozialplan für die 190 betroffenen Beschäftigten weiter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
21.10.2026 17:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
116.180 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
108.752 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
93.866 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1349 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
978 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf