Schildbürgerstreich um Altstoffsammelzentrum

Frage gemäß Gutachten nicht zulässig

Also alles bereit für den Spatenanstich, sollte man meinen. Vier Hörbranzer FPÖ-Gemeindevertreter sind allerdings anderer Meinung. Nachdem das Quartett in Sachen ASZ bereits gegen den Beschluss gestimmt hatte, brachte es nun sogar eine Volksabstimmung auf den Weg. Auch ein Rechtsgutachten, das die dort gestellten Fragen schlichtweg für unzulässig erklärt, hielt die Zuständigen der Gemeindewahlbehörde in ihrer Sitzung am Montag nicht davon ab, das Begehren durchzuwinken. Und damit stehen die Hörbranzer bald vor einer Stimmzettel-Aktion der besonderen Art: Sie dürfen über Fragen abstimmen, die die Gemeinde rechtlich überhaupt nicht mehr beeinflussen kann!