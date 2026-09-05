Angelika Niedetzky: „Unser Team hält zusammen“

Es ist nicht selbstverständlich, dass Quoten bei einer Serie von Staffel zu Staffel steigen - normal geht es eher in die andere Richtung. Fühlen Sie den Erfolgsdruck im Hinblick dessen, dass der ORF immer mehr sparen muss?

Absolut, aber das erweckt auch meinen Ehrgeiz in besonderem Sinne. Jede einzelne Szene muss sitzen und da sind auch die Drehbuchautorinnen vorab gefragt. Das Schöne ist, dass wir uns alle immer besser kennenlernen und uns die Rollen noch besser, geschmeidiger und lustiger auf den Leib schreiben können. Deshalb gibt es vor dem Dreh auch Leseproben, wo man sich mit den Autorinnen und Autoren gemeinsam austauscht. Da kann man auch sagen, was man sich wünscht. Kathi spielt etwa Cello, ich Geige und gehe gerne joggen. Diese Dinge kann man dann in die Rolle einbauen. Dazu haben wir in dieser fünften Staffel wirklich schöne Dreh-Locations gehabt. Etwa die Linzer Eisarena, eine Skisprungschanze und es wird auch ein Blick ins Rotlichtmilieu geworfen. Da haben sich die Autorinnen wirklich wieder etwas einfallen lassen, wodurch die Serie emotionaler, spannender und auch lustiger wird. Der Spaß ist mir persönlich sehr wichtig, man sollte bei Krimiserien auch schmunzeln können.