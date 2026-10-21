LIVE ab 21 Uhr: LASK in Lissabon gegen Sporting

Im dritten Versuch peilt der LASK an der Stätte einer eigenen Europacup-Sternstunde den ersten Punktgewinn in der Champions League an. Die noch erfolglosen Linzer gastieren heute in der dritten Runde der Liga-Phase bei Sporting Lissabon. Die Portugiesen haben bisher das Maximum aus ihren zwei Auftritten in der Königsklasse herausgeholt. In der Champions League stand Sporting vor einem halben Jahr im Viertelfinale, wo gegen Arsenal das Aus kam.