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Unglück in Wien

Unfall: Junger Motorradfahrer in Lebensgefahr

Wien
21.10.2026 17:15
Der Verletzte krachte mit einem Pkw zusammen.
Der Verletzte krachte mit einem Pkw zusammen.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Wien-Favoriten ereignet. Ein 23-jähriger Motorradfahrer kollidierte an einer Kreuzung mit einem Auto und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

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Der 23-Jährige stieß gegen 16 Uhr mit seinem Bike an der Kreuzung Quellenstraße/Leebgasse mit einem Auto zusammen, bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Wiener Berufsrettung war mit mehreren Teams an Ort und Stelle und versorgte den Mann notfallmedizinisch, berichtete deren Sprecherin Corina Had.

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Unfallhergang noch unklar
Der Verletzte wurde schließlich mit dem Wiener Rettungshubschrauber in kritischem Zustand in ein Spital geflogen. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang waren laut Dittrich noch am Laufen.

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