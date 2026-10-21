Unfall: Junger Motorradfahrer in Lebensgefahr

Der 23-Jährige stieß gegen 16 Uhr mit seinem Bike an der Kreuzung Quellenstraße/Leebgasse mit einem Auto zusammen, bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Wiener Berufsrettung war mit mehreren Teams an Ort und Stelle und versorgte den Mann notfallmedizinisch, berichtete deren Sprecherin Corina Had.