Unfall: Junger Motorradfahrer in Lebensgefahr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Wien-Favoriten ereignet. Ein 23-jähriger Motorradfahrer kollidierte an einer Kreuzung mit einem Auto und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.
Der 23-Jährige stieß gegen 16 Uhr mit seinem Bike an der Kreuzung Quellenstraße/Leebgasse mit einem Auto zusammen, bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Wiener Berufsrettung war mit mehreren Teams an Ort und Stelle und versorgte den Mann notfallmedizinisch, berichtete deren Sprecherin Corina Had.
Unfallhergang noch unklar
Der Verletzte wurde schließlich mit dem Wiener Rettungshubschrauber in kritischem Zustand in ein Spital geflogen. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang waren laut Dittrich noch am Laufen.
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