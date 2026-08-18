Die neue SOKO Linz besucht das Landhaus

Was stand auf der Menükarte?

Er lud Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher und Miriam Hie ins Landhaus ein. Bei einer Führung gab er Einblicke in die Geschichte und die Räumlichkeiten des Sitzes der oberösterreichischen Landesregierung. Anschließend lud Stelzer die Gäste zu einem gemeinsamen Mittagessen ein – ganz klassisch mit Zwiebelrostbraten oder Eierschwammerlrisotto. Und ab wann ist SOKO Linz wieder im TV?