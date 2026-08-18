Die neue SOKO Linz besucht das Landhaus

Derzeit laufen die Dreharbeiten zur sechsten Staffel von SOKO Linz; die fünfte Staffel ist voraussichtlich ab 8. September zu sehen. Das neue Team überzeugte die Zuseher – und besuchte den Landeshauptmann im Linzer Landhaus.
Die neu formierte SOKO Linz hat in ihrer ersten gemeinsamen Saison sowohl bei der durchschnittlichen Reichweite als auch bei den Marktanteilen in allen Zielgruppen für Rekorde gesorgt, heißt es vom ORF.
„SOKO Linz bringt Oberösterreich zur besten Sendezeit in die Wohnzimmer. Dabei werden nicht nur bekannte Seiten unserer Landeshauptstadt gezeigt, sondern besondere Orte und Landschaften im ganzen Land. Beste Unterhaltung schafft unmittelbar Wertschöpfung“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.
Was stand auf der Menükarte?
Er lud Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher und Miriam Hie ins Landhaus ein. Bei einer Führung gab er Einblicke in die Geschichte und die Räumlichkeiten des Sitzes der oberösterreichischen Landesregierung. Anschließend lud Stelzer die Gäste zu einem gemeinsamen Mittagessen ein – ganz klassisch mit Zwiebelrostbraten oder Eierschwammerlrisotto. Und ab wann ist SOKO Linz wieder im TV?
Ab 8. September jagt das neue Top-Team wieder das Böse, die fünfte Staffel ist jeweils dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 (ab 7. 9. in ORF ON) zu sehen.
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