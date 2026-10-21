Victoria‘s Secret: Riesen-Zoff hinter den Kulissen

Schöner Schein, doch hinter den Kulissen der Victoria‘s Secret Show gab‘s Rambazamba! Weil Kylie Jenner, die eigentlich nicht als Model arbeitet, den 50-Millionen-Dollar BH tragen durfte, kam es zu Eifersüchteleien unter den anderen Engeln.
Klickt man sich durch die Bilder der Victoria‘s Secret Show, die am Sonntag über die Bühne ging, scheint es so, als wären alle Models beste Freundinnen miteinander. Doch hinter der Fassade gab es wohl ordentlich Zoff. Und Schuld daran ist niemand Geringere als Kylie Jenner!
Denn der Unternehmerin, die mit ihrer Kosmetikmarke „Kylie Cosmetics und Kylie Skin“ Milliarden verdient, wurde bei der Show eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie durfte den heiß begehrten Fantasy Bra präsentieren. Der Fantasy Bra ist ein juwelenbesetzter BH, der jedes Jahr als Highlight der Show vorgestellt wird. Normalerweise dürfen diesen BH nur besonders ausgewählte Models tragen. Claudia Schiffer und Heidi Klum sowie Adriana Lima, Candice Swanepol und Elsa Hosk durften das heiß begehrte Kleidungsstück bei vergangenen Shows bereits präsentieren. Und genau jene, die schon seit längerer Zeit fester Bestandteil der Show sind, sollen sich am meisten über Jenner geärgert haben...
Den anderen Engeln gefiel es nicht, dass diese besondere Ehre jemandem zuteil wurde, der eigentlich gar nicht als Model arbeitet. Laut „Bild“ habe ein Insider verraten: „Models der alten Garde waren nicht gerade begeistert davon, dass Kylie im Mittelpunkt stand.“ Besonders pikant: Eigentlich hätte ihre Schwester Kendall Jenner den Millionen-Dollar-BH tragen sollen!
Kendall arbeitet für Konkurrenz
Immerhin arbeitet Kendall Jenner schon jahrelang als professionelles Model. Aber: Kendall Jenner steht beim Dessous-Label Intimissimi unter Vertrag! Da sie für die Konkurrenz arbeitet, kam Kendall für den Fantasy Bra nicht infrage. Das ließ Mama Kris Jenner nicht auf sich sitzen und fädelte kurzerhand einen Deal ein!
Sie schlug dem Unternehmen vor, dass ihre jüngere Tochter Kylie „verfügbar“ sei und den BH präsentieren soll. Victoria‘s Secret willigte ein – und so kam es, dass Kylie am Sonntag vor den Augen tausender Fans den Millionen-Dollar BH auf dem Laufsteg präsentieren durfte. Und sie schwärmt noch immer: „Ich träume immer noch … danke!!! Ein Moment, den ich nie vergessen werde“, schrieb sie auf Instagram.
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