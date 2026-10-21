Victoria‘s Secret: Riesen-Zoff hinter den Kulissen

Denn der Unternehmerin, die mit ihrer Kosmetikmarke „Kylie Cosmetics und Kylie Skin“ Milliarden verdient, wurde bei der Show eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie durfte den heiß begehrten Fantasy Bra präsentieren. Der Fantasy Bra ist ein juwelenbesetzter BH, der jedes Jahr als Highlight der Show vorgestellt wird. Normalerweise dürfen diesen BH nur besonders ausgewählte Models tragen. Claudia Schiffer und Heidi Klum sowie Adriana Lima, Candice Swanepol und Elsa Hosk durften das heiß begehrte Kleidungsstück bei vergangenen Shows bereits präsentieren. Und genau jene, die schon seit längerer Zeit fester Bestandteil der Show sind, sollen sich am meisten über Jenner geärgert haben...