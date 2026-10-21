LIVE: HSG Xentis empfängt ungeschlagene Ferlacher

Die HSG Xentis Lipizzanerheimat ist seit drei Spielen ohne Niederlage – diesen Trend wollen die Steirer aufrecht erhalten. Im Heimspiel gegen die in der Liga ungeschlagenen Ferlacher wird es allerdings alles andere als einfach. Ab 18:55 Uhr startet am Mittwochabend unsere Übertragung auf krone.tv sowie im Stream auf sportkrone.at. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl.