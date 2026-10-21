40 EU-Abgeordnete fordern Ende der Zeitumstellung

„Lösung sorgfältig abstimmen“

Die ursprünglich erwarteten Energieeinsparungen hätten sich nicht „in nennenswertem Umfang eingestellt“. „Es gibt keinen vernünftigen Grund, den Tagesrhythmus von Millionen von Menschen zweimal im Jahr zu stören. Die Verantwortlichen müssen endlich handeln“, sagte Liese. In dem Schreiben heißt es, dass jede Lösung „sorgfältig zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt werden“ müsse, um beispielsweise „unnötige Komplikationen“ bei grenzüberschreitenden Aktivitäten zu vermeiden. „(...) Nötig ist eine enge Koordination der Mitgliedstaaten, um zu viele unterschiedliche Zeitzonen zu vermeiden. Weniger Jetlag vor allem für ältere Menschen und Kinder durch die Zeitumstellung, dauerhafte Sommerzeit für Österreich – das ist unser Ziel“, sagte Kircher.