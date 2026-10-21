Lkw rammte Straßenbahn: Mehrere Verletzte

Zu einem schweren Unfall kam es auf Höhe der Haltestelle Wahringerstraße in der Wiener Straße in Linz: Laut ersten Meldungen hatte ein Lkw eine Straßenbahn gerammt, die Bim entgleiste. Der Lkw-Lenker und Fahrgäste wurden verletzt.
Jetzt steht alles: um 15.42 Uhr rammte ein Lkw in der Wiener Straße eine Straßenbahn. Die B1 ist damit für mindestens eineinhalb Stunden zwischen Lunzer Straße und Neue Welt gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr ist natürlich betroffen. Die Tramways wenden zwischen der Remise Kleinmünchen und der Neuen Welt. Die Busse fahren die Umleitung über die Umfahrung Ebelsberg.
Vier Rettungsautos im Einsatz
Laut Rotem Kreuz sind vier Rettungsautos im Einsatz, derzeit gibt es aber nur Leichtverletzte. Es soll sich um fünf Betroffene handeln.
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