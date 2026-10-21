Lkw rammte Straßenbahn: Mehrere Verletzte

Jetzt steht alles: um 15.42 Uhr rammte ein Lkw in der Wiener Straße eine Straßenbahn. Die B1 ist damit für mindestens eineinhalb Stunden zwischen Lunzer Straße und Neue Welt gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr ist natürlich betroffen. Die Tramways wenden zwischen der Remise Kleinmünchen und der Neuen Welt. Die Busse fahren die Umleitung über die Umfahrung Ebelsberg.