Warum Fake-Lehrer nicht in Privatkonkurs möchte

15 Jahre hat Lehrer ohne Diplom unterrichtet und dafür zu viel Lohn ausbezahlt bekommen. Das führte dazu, dass der 49-Jährige einen riesigen Schuldenberg angehäuft hat und sich mit seinem Anwalt nicht einig ist, wie dieser kleiner werden soll. Mit seinen finanziellen Problemen ist der Ex-Pädagoge bei Weitem kein Einzelfall.
„Mein Anwalt meinte, dass ein Privatkonkurs der beste Weg sei. Doch das will ich vermeiden, ich will mir noch selbst in die Augen schauen können“ – Christian Mayrhofer, der als Fake-Lehrer ungewollt bekannt geworden war, sieht sich trotz des Verkaufs seines Hauses in Steyr einem Schuldenberg gegenüber. Bekanntlich hatte er 15 Jahre ohne Diplom in Wien, Niederösterreich und zuletzt in Steyr Deutsch und Sport unterrichtet und war nach einer zu hohen Verwendungsstufe bezahlt worden.
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