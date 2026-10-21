Warum Fake-Lehrer nicht in Privatkonkurs möchte

„Mein Anwalt meinte, dass ein Privatkonkurs der beste Weg sei. Doch das will ich vermeiden, ich will mir noch selbst in die Augen schauen können“ – Christian Mayrhofer, der als Fake-Lehrer ungewollt bekannt geworden war, sieht sich trotz des Verkaufs seines Hauses in Steyr einem Schuldenberg gegenüber. Bekanntlich hatte er 15 Jahre ohne Diplom in Wien, Niederösterreich und zuletzt in Steyr Deutsch und Sport unterrichtet und war nach einer zu hohen Verwendungsstufe bezahlt worden.