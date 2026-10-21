Eigene und fremde Gefühle sind Gunkl „suspekt“

Günther Paals grausige „Idee vom Reinen“

Mit ihm auf der Anklagebank sitzen die Mutter und die Oma seines kleinen Opfers. Sie sollen den TV-Promi nach der Tat erpresst haben – bis dieser Selbstanzeige erstattete. „Er habe einfach ein schönes, reines, unbezahltes Erlebnis haben wollen“, beschreibt Gunkl laut Anklageschrift die furchtbare Tat. Auch ein Satz, der an eine Passage des Interviews in der Dienstag-Nacht-Sendung erinnert: „Romantiker, das darf man nicht vergessen, haben ja eine Idee vom Reinen. Das macht Romantiker so gefährlich, dass sie die Welt ohne Aber denken wollen“, sagte er damals.