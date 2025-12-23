Ferry Öllinger: „Bin nicht mehr der nette Onkel!“

Tief in Komplotts drinnen

Weil er gerne und oft mit Regisseur Daniel Geronimo Prochaska zusammenarbeitet – dieser stammt aus Bad Ischl und ist der Sohn des Regisseurs Andreas Prochaska -, taucht Öllinger erneut ins Krimi-Genre ein. So drehte er im Mai und Juni 2025 eine neue Folge vom „Stinatz-Krimi“ (bekannt durch „Kopftuchmafia“) im Burgenland. Zu sehen sein soll „Eierkratz-Komplott“ im neuen Jahr 2026 in ORF 1 und auf ORF ON.