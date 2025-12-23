Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues vom SOKO-Star

Ferry Öllinger: „Bin nicht mehr der nette Onkel!“

Oberösterreich
23.12.2025 14:00
Ferry Öllinger stammt aus Leonding, Oberösterreich; der Schauspieler ist seit 1995 regelmäßig in ...
Ferry Öllinger stammt aus Leonding, Oberösterreich; der Schauspieler ist seit 1995 regelmäßig in Film und TV zu sehen, u.a. als Postenkommandant Kroisleitner in „SOKO Kitzbühel“ (2001-2021)(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Er ist zurück – und wie! Nach Jahrzehnten als Kult-Postenkommandant Kroisleitner in „SOKO Kitzbühel“, einem Auszeit-Jahr und 50 Kilo weniger zeigt Publikumsliebling Ferry Öllinger ganz neue Facetten: Er sorgt in anderen, neuen Krimis für Gänsehaut und steht mit einem Busenfreund im Jahr 2026 wieder auf der Bühne.

„Viele fragen mich: ‘Ich hab alle Folgen gesehen. Wann kommen neue?‘ Dabei drehen wir gar nicht mehr“, sagt Ferry Öllinger (66) schmunzelnd.

Weil „SOKO Kitzbühel“ mit 270 Folgen täglich in irgendeinem Fernsehkanal läuft, ist die Krimireihe noch immer sehr präsent – und mit ihr Öllinger als Postenkommandant Kroisleitner: „Dabei bin ich heutzutage gar nicht mehr der nette, füllige Onkel von nebenan mit dem Teddybären-Image, denn ich habe 50 Kilo abgenommen.“

Raus aus der Dickerchen-Nische
Nach einem Krankheitsjahr hatte sich Öllinger auf die Bühne zurückgekämpft – wir haben darüber berichtet. Zuerst begeisterte er an der Oper Graz in der Operette „Venus in Seide“, später mit „Love Letters“ am Theater Phönix oder in einem Nestroy-Stück in Meggenhofen.

Ferry Öllinger mit Erika Deutinger, Erika Mottl und Linde Prelog – Dreh „Ein Stinatz‑Krimi“
Ferry Öllinger mit Erika Deutinger, Erika Mottl und Linde Prelog – Dreh „Ein Stinatz‑Krimi“(Bild: Ferry Öllinger)

Zurückgekehrt ist er auch auf die Filmsets – da tun sich für ihn neue Welten auf: „Als gemütlicher Dicker war ich in einer Nische, jetzt bin ich ein hagerer Mann und dadurch viel breiter einsetzbar als vorher. Ich fühle mich auch anders und bewege mich anders.“ Jetzt kommen „andere Angebote“.

Vom Teddybär zum Bestatter
So war er im Herbst in einer Folge von „SOKO Linz“ zu sehen, spielte in „Die letzte Ruhe“ einen Bestatter. „Das war die erfolgreichste Folge von ‘SOKO Linz‘, das freut mich schon!“

Tief in Komplotts drinnen
Weil er gerne und oft mit Regisseur Daniel Geronimo Prochaska zusammenarbeitet – dieser stammt aus Bad Ischl und ist der Sohn des Regisseurs Andreas Prochaska -, taucht Öllinger erneut ins Krimi-Genre ein. So drehte er im Mai und Juni 2025 eine neue Folge vom „Stinatz-Krimi“ (bekannt durch „Kopftuchmafia“) im Burgenland. Zu sehen sein soll „Eierkratz-Komplott“ im neuen Jahr 2026 in ORF 1 und auf ORF ON.

Andrina Mračnikar hat im Herbst in Kärnten mit dem Dreh ihres neuen Kinofilms „Mila / Marija“ ...
Andrina Mračnikar hat im Herbst in Kärnten mit dem Dreh ihres neuen Kinofilms „Mila / Marija“ begonnen(Bild: Ferry Öllinger)
Öllinger an der Seite von Julia Koschitz in der sechsteiligen Serie „Das Vergessen“
Öllinger an der Seite von Julia Koschitz in der sechsteiligen Serie „Das Vergessen“(Bild: Ferry Öllinger)

Dreh mit Julia Koschitz
Auch in Kinofilmen ist er gefragt: Andrina Mračnikar hat im Herbst in Kärnten mit dem Dreh ihres neuen Kinofilms „Mila / Marija“ begonnen. In der Geschichte des Widerstands der Kärntner Sloweninnen und Slowenen gegen die NS-Diktatur spielt Öllinger mit.

Und er drehte an der Seite von Julia Koschitz in der sechsteiligen Serie „Das Vergessen“. Eine Genre-Mischung aus Krimi, Thriller und Drama, in der Koschitz eine Polizistin mit Frühdemenz spielt. Öllinger ist als Klaus Walch zu sehen: „Ein crazy Dorfbewohner, eine zentrale Figur, die der Handlung einen neuen Dreh gibt.“

Lesen Sie auch:
Folkshilfe verwandelte im Brucknerhaus den Weihnachtszauber in einen musikalischen Adrenalinkick
Unplugged und Tour
Folkshilfe: Die Stille Nacht im Weihnachts-Beat
21.12.2025
Krone Plus Logo
Landestheater Linz
Das Publikum liebt Shrek und „Kostümschlachten“
18.12.2025
Kabarett und Konzerte
Rosengarten: Sternstunden mit Kabarett und Musik
21.12.2025

Alte Freunde treffen sich
Eines der Hauptprojekte am Theater: „Ich spiele in der Eigenproduktion ‘Spaltboden‘ im Theater Meggenhofen mit, die Georg Schmiedleitner im Rahmen der ‘communale oö‘ inszeniert. Damit stehen zwei alte Freunde wieder gemeinsam auf der Bühne, der eine führt Regie, der andere spielt.

Womit sind sie Legende? In den späten 1980er Jahren gründeten Öllinger und Schmiedleitner gemeinsam mit weiteren Theatermachern das Theater Phönix in Linz. Und heute? „Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass wir wieder gemeinsam arbeiten.“

Was reizt Öllinger am Spielen? „Solange ich interessante Rollen angeboten bekomme und interessante Leute von mir was wollen, mache ich das!“

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.200 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
132.779 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
113.533 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Oberösterreich
In Klinik geflogen
Beim Kranzanzünden wurde Frau schwerst verbrannt
Trotz Preissteigerung
AK OÖ warnt vor Kürzung beim Eltern-Kind-Zuschuss
Neues vom SOKO-Star
Ferry Öllinger: „Bin nicht mehr der nette Onkel!“
Obduktion liegt vor
Wilderer hat Wolf vom Mühlviertel am Gewissen
Kein Winterwunderland
Zu Weihnachten wird‘s so richtig ungemütlich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf