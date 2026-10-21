Österreicher wird Europas oberster Wetter-Chef!

50 Staaten unter einem Dach

Die Wahl fand im Rahmen einer WMO-Konferenz in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt. Schaffhauser steht damit einer Regionalvereinigung vor, die insgesamt 50 Mitgliedstaaten umfasst – vom Nordatlantik über Europa und den Mittelmeerraum bis nach Zentralasien. Mit seinem neuen Amt erhält er außerdem einen Sitz im Exekutivrat der UNO-Sonderorganisation.