Hauptsache berühmt! Ist Talent längst Nebensache?

Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und jede Menge Glamour! Viele träumen davon, ein Star zu sein. Doch hinter den Kulissen ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Wie hart ist das Showgeschäft wirklich? Warum lieben wir Reality-Shows, in denen gezofft, gelästert und geweint wird? Bei Tanja Pfaffeneder nehmen Platz: Adi Weiss (Magazin-Herausgeber), Lilian Klebow (Schauspielerin und Sängerin), Lucas Fendrich (Musiker)