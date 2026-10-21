Neue Halle in Ferlach? „Könnten Turnsaal abreißen“

Nach dem Europacup-Abenteuer in Skopje wartet auf Ferlachs Handballer der Liga-Alltag. Und da mit Bärnbach/Köflach ein Team, das mit Mäzen Otto Kresch heuer noch einmal nachgelegt hat. „Ihr Kader ist wirklich gut. Ob das nachhaltig ist, weiß ich aber nicht“, betont Ferlach-Obmann Walter Perkounig. Schon vor Jahrtausendwende hatte Kresch in Bärnbach investiert. „Nach zwei Meistertiteln hat er dann die Lust verloren – und sie sind abgestiegen“, sagt Perkounig.