Neue Halle in Ferlach? „Könnten Turnsaal abreißen“

Ferlachs Handballer müssen am Mittwoch auswärts bei Bärnbach/Köflach ran. Dort hat Mäzen Otto Kresch ja heuer kräftig in den Kader investiert, den Meistertitel als Ziel für die nächsten zwei Jahre ausgegeben. Auch in die Halle investiert er aus eigener Tasche 2 Millionen Euro – eine Summe, die auch Ferlach-Boss Walter Perkounig gerne hätte. . .
Nach dem Europacup-Abenteuer in Skopje wartet auf Ferlachs Handballer der Liga-Alltag. Und da mit Bärnbach/Köflach ein Team, das mit Mäzen Otto Kresch heuer noch einmal nachgelegt hat. „Ihr Kader ist wirklich gut. Ob das nachhaltig ist, weiß ich aber nicht“, betont Ferlach-Obmann Walter Perkounig. Schon vor Jahrtausendwende hatte Kresch in Bärnbach investiert. „Nach zwei Meistertiteln hat er dann die Lust verloren – und sie sind abgestiegen“, sagt Perkounig.
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