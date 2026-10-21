Das Rathaus in Flammen

Als das Rathaus nun bei den Ausschreitungen in Flammen stand, wurde es erneut zum Symbol. Nicht nur für die Zerstörungswut eines Mobs aus Ultralinken, Anarchisten und anderen extremistischen Gruppierungen. Sondern auch dafür, dass die an sich friedlich demonstrierenden Jugendlichen und ihre Mitstreiter nicht mehr an die hier einst so stolz verteidigten Ideale der Republik glauben. Nicht an die Brüderlichkeit in einer gespaltenen Gesellschaft – und schon gar nicht an die Gleichheit als Fundament einer gerechten, freien Zukunft.