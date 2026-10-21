Entzug im Eiltempo
Trump-Regierung widerruft mehr als 300.000 Visa
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat im Zuge ihres harten Vorgehens gegen Einwanderung in der laufenden zweiten Amtszeit mehr als 300.000 Visa widerrufen.
Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, die Regierung habe „mehr Visa schneller als jede Regierung zuvor widerrufen“. Es gebe „null Toleranz für Ausländer mit Visum, die gegen das Gesetz verstoßen, Betrug begehen oder unsere nationale Sicherheit untergraben“.
Menschenrechtler werfen der Regierung hingegen vor, rechtsstaatliche Verfahren und die Meinungsfreiheit zu verletzen. Sie verweisen auf den Entzug von Visa für pro-palästinensische Demonstranten oder für Ausländer wegen Kommentaren in sozialen Medien.
Auch legale Einwanderung erschwert
Obwohl Trump im Wahlkampf 2024 versprach, die illegale Einwanderung zu stoppen, erschwert seine Regierung auch die legale Einwanderung, etwa durch hohe Gebühren für bestimmte Arbeitsvisa.
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