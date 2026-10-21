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Entzug im Eiltempo

Trump-Regierung widerruft mehr als 300.000 Visa

Ausland
21.10.2026 06:33
Die Zahl der seit Jänner 2025 widerrufenen Visa lag am 10. August noch bei etwa 175.000 – im ...
Die Zahl der seit Jänner 2025 widerrufenen Visa lag am 10. August noch bei etwa 175.000 – im Oktober sind es bereits 300.000.(Bild: ©Taiga - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat im Zuge ihres harten Vorgehens gegen Einwanderung in der laufenden zweiten Amtszeit mehr als 300.000 Visa widerrufen. 

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Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, die Regierung habe „mehr Visa schneller als jede Regierung zuvor widerrufen“. Es gebe „null Toleranz für Ausländer mit Visum, die gegen das Gesetz verstoßen, Betrug begehen oder unsere nationale Sicherheit untergraben“.

Menschenrechtler werfen der Regierung hingegen vor, rechtsstaatliche Verfahren und die Meinungsfreiheit zu verletzen. Sie verweisen auf den Entzug von Visa für pro-palästinensische Demonstranten oder für Ausländer wegen Kommentaren in sozialen Medien.

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