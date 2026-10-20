„Würde mich für die neue Besetzung entscheiden“

Die Söhne Mannheims schlagen ein neues Kapitel auf! Im Gespräch mit krone.tv verrät „Söhne Mannheims“-Sänger Michael Klimas, warum er die neue Besetzung besonders schätzt, worauf sich die Fans beim kommenden Album freuen dürfen und wo die Band demnächst live auf der Bühne steht. Mehr dazu im Video.