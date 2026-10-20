Adipositas-Diagnosen bei Kindern fast verdoppelt

Häufig beginnt das Problem zu Hause. „Es macht einen Unterschied, ob sich daheim die Chipstüten stapeln oder vernünftiges Essen angeboten wird“, sagt Reinhold Kerbl, Leiter der Kinderklinik im LKH Hochsteiermark. Die Vorbildwirkung der Eltern sei bei der Ernährung „wesentlich“. Was man im eigenen Wirkungsbereich noch tun könne? „Den Überkonsum von Medien regulieren.“