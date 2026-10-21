Kaiper: „Das ist für mich ein ewiges Derby“

„Zwickt noch hin und wieder“

Der Meister verpatzte den Saisonstart und – oder gerade weil – ein gewisser Kaiper verletzt fehlte. „Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als nicht eingreifen zu können, wenn’s so gar nicht läuft“, knirscht der 31-Jährige, der sogar die zehnstündige Busfahrt nach Hard auf sich nahm, um die Kollegen zu motivieren. Half alles nichts – dafür ist der „Hexer von Vöslau“ jetzt wieder voll im Saft. Zumindest so halbwegs. „Ich bin matchfit, sagen wir es so“, grinst Kaiper. „Die Adduktoren zwicken aber schon noch hin und wieder.“ Kein Wunder, ist der Torhüter ja dafür bekannt, bei seinen Paraden sämtliche Grenzen der Beweglichkeit auszureizen.