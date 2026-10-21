Kaiper: „Das ist für mich ein ewiges Derby“

Pünktlich zur Neuauflage der letzten Finalserie gegen die Fivers ist Vöslau-Keeper Flo Kaiper wieder fit. Warum er die letzten Wochen auf Nadeln saß und die Duelle gegen die Wiener so besonders für ihn sind ...
Vöslau gegen Fivers – da war ja was, oder? Richtig! Die Jags bogen die Wiener in der letzten Final-Serie, krönten sich damit erstmalig zum Handball-Meister. Unter anderem auch, weil Flo Kaiper seinen Kasten besonders säuberlich von gegnerischen Würfen rein hielt. Doch danach wendete sich das Blatt ...
„Zwickt noch hin und wieder“
Der Meister verpatzte den Saisonstart und – oder gerade weil – ein gewisser Kaiper verletzt fehlte. „Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als nicht eingreifen zu können, wenn’s so gar nicht läuft“, knirscht der 31-Jährige, der sogar die zehnstündige Busfahrt nach Hard auf sich nahm, um die Kollegen zu motivieren. Half alles nichts – dafür ist der „Hexer von Vöslau“ jetzt wieder voll im Saft. Zumindest so halbwegs. „Ich bin matchfit, sagen wir es so“, grinst Kaiper. „Die Adduktoren zwicken aber schon noch hin und wieder.“ Kein Wunder, ist der Torhüter ja dafür bekannt, bei seinen Paraden sämtliche Grenzen der Beweglichkeit auszureizen.
Besonderes Duell für West-Wien-Urgestein
Das durfte er auch am vergangenen Wochenende endlich wieder zur Schau stellen, wo er Vöslau zum Auswärtssieg im Europacup verhalf. Dass es jetzt direkt am Mittwoch (19 Uhr) wieder weitergeht, die Fivers in die Thermenhalle kommen, stört ihn nicht. „Das ist richtig geil, da bleibst du im Rhythmus, stehst stets im Saft“, weiß Kaiper aber auch ebenso, dass auf die Jags keine einfache Aufgabe wartet. „Sie können mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen und haben die Finalserie sicher nicht vergessen!“
Dazu ruft der Wiener vor der Neuauflage jetzt auch seine Kollegen auf. „Wir haben sie damals geschlagen, haben nach wie vor die Qualität dazu!“ Bei Kaiper selbst gibt’s als West-Wiener-Urgestein gegen die Fivers ohnehin immer die Extra-Prise Motivation. „Das ist für mich persönlich ein ewiges Derby.“
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