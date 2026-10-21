Diagnose Brustkrebs: „Kinder brauchen Normalität“

Jeden Morgen steht Andrea Gindel im Stall, um die Boxen ihrer Pferde auszumisten. Davor hat sie ihren beiden Töchtern, drei und sechs Jahre alt, schon Frühstück gerichtet und den Haushalt geschupft. An ihren Routinen hat sich auch jetzt nichts geändert, auch an ihrem positiven Auftreten nicht. Einzig die Haube auf ihrem Kopf lässt ihr Schicksal erahnen.