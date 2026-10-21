Diagnose Brustkrebs: „Kinder brauchen Normalität“

Andrea Gindel ist 34 Jahre jung, hat zwei kleine Töchter – und erhielt im Frühjahr die Diagnose Brustkrebs. Doch anstatt zu verzagen, schmiedet sie schon Pläne für die Zukunft. Damit will die Steirerin anderen Frauen im Brustkrebsmonat Oktober ein Vorbild sein.
Jeden Morgen steht Andrea Gindel im Stall, um die Boxen ihrer Pferde auszumisten. Davor hat sie ihren beiden Töchtern, drei und sechs Jahre alt, schon Frühstück gerichtet und den Haushalt geschupft. An ihren Routinen hat sich auch jetzt nichts geändert, auch an ihrem positiven Auftreten nicht. Einzig die Haube auf ihrem Kopf lässt ihr Schicksal erahnen.
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