Als der große Osim den Ferdl aufs Klo schickte

Aber es war kein Scherz. „Ich hätte halt auch auf die Startelf einen Blick werfen sollen. Da stand tatsächlich mein Name. Bis dahin bin ich noch nie in der Startformation gestanden. Und dann gleich das erste Mal im ersten Spiel der Champions League gegen Marseille, das damals eine große Mannschaft gehabt hat. Mit Pires, Gallas und Ravanelli, den ich zu verteidigen hatte.“ Bevor es das damals 19-jährige Bürscherl mit den Stars aufnahm, bekam er von Osim noch einen Tipp: „Jetzt kannst du noch aufs Klo gehen“, brummte Sturms Jahrhunderttrainer.