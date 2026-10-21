FPÖ-Politiker: „Die Polizei war nicht kooperativ!“

Ähnliche Probleme gibt es in Nürnberg. „Dort ziehen alle an einem Strang. Die Polizei ist mit an Bord“, so Fürweger. Es wurde auch eine eigene Sondereinheit gegründet. Es kam in zwei Monaten zu zwölf Festnahmen. Auch aus Innsbruck gibt es ähnliche Berichte. Fürweger: „Wenn eine 13-Jährige mit einem Mann in eine Wohnung geht, ist das nicht automatisch privat.“