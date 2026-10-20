Episode 80: Rapid marschiert und Sturm demoliert

Zur Jubiläumsausgabe von „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ gibt es keinen Gast, dafür umso mehr Kompetenz von unserem wortgewandten Trio. Dabei rückt der Bundesliga-Spieltag in den Mittelpunkt aber auch das Debüt von David Alaba bei Udinese Calcio!