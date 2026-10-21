Koubek staunt: „Wie zweite Woche bei Grand Slams!“

Wir hatten damals die Players Lounge im Keller, in einem Raum ohne Fenster. Und die war oft überfüllt. Mittlerweile ist das ein Riesenareal mit einem Bereich, in den auch die Familie rein darf, einen weiteren, in den wirklich nur der Spieler mit dem Trainer rein darf, wo er seine Ruhe haben kann. Doch auch für Fans ist das Rundum immer mehr geworden. Das beginnt beim Essensangebot bis hin zu den Aktivitäten für Kinder. Es ist für alle Fans ein Traum.