Kultparty in Wien feiert ihren 23. Geburtstag

Passende Extras

Für die passende Musik sorgen unter anderem DJ-Legende Christopher Just und 90ies-Club-Gründer David Jerina. Ebenfalls an den Decks stehen Frieda Phoenix und DJ Clark. Zum Geburtstag haben sich die Veranstalter außerdem einige Extras überlegt. Über Instagram, Facebook und die Friendslist werden Freikarten und passende Retro-Goodies verlost. Für Partygäste gibt es ab 22 Uhr obendrein kleine Klopfer, solange der Vorrat reicht.