Kultparty in Wien feiert ihren 23. Geburtstag

Britney Spears, Backstreet Boys und jede Menge Nostalgie: Am 14. November wird im Wiener The Loft ordentlich gefeiert. Der legendäre 90ies Club wird 23 Jahre alt und lädt zur großen Geburtstagsparty ein. Auf zwei Floors warten die größten Hits der 90er und 2000er, bekannte DJs und einige Überraschungen.
Wer bei Songs von den Spice Girls, Backstreet Boys oder Britney Spears sofort mitsingen kann, sollte sich diesen Termin vormerken. Am Samstag, dem 14. November, verwandelt sich das The Loft am Lerchenfelder Gürtel wieder in eine Zeitmaschine. Diesmal gibt es sogar einen besonderen Grund zum Feiern: Der 90ies Club wird 23 Jahre alt!
Die größten Hits aus zwei Jahrzehnten
Gefeiert wird auf zwei Floors mit den größten Hits aus zwei Jahrzehnten. Ob Eurodance, Boybands, Pop-Klassiker oder die legendären Clubhits der 2000er - hier dürfte für jeden Nostalgie-Fan etwas dabei sein.
Passende Extras
Für die passende Musik sorgen unter anderem DJ-Legende Christopher Just und 90ies-Club-Gründer David Jerina. Ebenfalls an den Decks stehen Frieda Phoenix und DJ Clark. Zum Geburtstag haben sich die Veranstalter außerdem einige Extras überlegt. Über Instagram, Facebook und die Friendslist werden Freikarten und passende Retro-Goodies verlost. Für Partygäste gibt es ab 22 Uhr obendrein kleine Klopfer, solange der Vorrat reicht.
Los geht es um 21.50 Uhr mit dem 90ies Club im oberen Bereich. Ab 0.30 Uhr wird dann auch auf dem zweiten Floor zu den Hits der 2000er getanzt.
Abendtickets für 12 Euro
Wer dabei sein möchte, zahlt an der Abendkasse regulär 12 Euro. Mit Frühbucher-Angeboten und Ermäßigungen sind Tickets bereits ab 1, 6 oder 9 Euro erhältlich. Über die Friendslist kostet der Eintritt 6 Euro, sofern man sich bis 20 Uhr anmeldet und vor Mitternacht erscheint. Der Zutritt ist ab 18 Jahren erlaubt.
Passend zum Jubiläum gibt’s auch bei uns etwas zu gewinnen: Wir verlosen 4 x 2 Freikarten sowie 2 x 2 Freikarten inklusive eines LEGO Game Boys im Wert von jeweils 60 Euro!
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