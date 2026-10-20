Horror für echten Journalismus – nicht mit uns

Wirkt täuschend echt

Mehr als drei Jahrzehnte später gehen im Internet andere Videos des Endspiels viral: Baggio verzaubert mit einem magischen Dribbling - Tor, Weltmeister! Exzellent gemacht, täuschend ähnlich, für Laien kaum unterscheidbar. Willkommen in der Scheinwelt der künstlichen Intelligenz. Es ist inszeniert wie eine Super-Zeitlupe einer Dokumentation; Realität und Fake News verschmelzen. Verstorbene Legenden werden zum Leben erweckt, Katzen schießen den Ball ins Kreuzeck, Stoffhasen fahren über die Streif – das Surfen am Handy wird immer obskurer, unheimlicher und verwaschener.