Autohaus rutscht mit Millionenschulden in Pleite

Am Dienstag ist über das Autohaus Leibetseder ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Das Unternehmen handelt mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen und betreibt zudem eine Kfz-Werkstätte. Nun ist die Firma mit acht Mitarbeitern insolvent. Laut den Gläubigerschutzverbänden KSV1870 und AKV Europa haben sich etwas mehr als eine Million Euro an Schulden bei rund 40 Gläubigern angesammelt. Die Aktiva liegen demnach bei 464.000 Euro.