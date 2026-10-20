Zverev: „Dieses Glück haben viele Menschen nicht“

Mit Alexander Zverev kommt nächste Woche nicht nur der Top-Star des internationalen Tennis-Zirkus zu den Erste Bank Open in die Wiener Stadthalle, sondern auch ein Spitzensportler mit Diabetes-Erkrankung. Heute ist er „dankbar, ein Leben führen zu können, das ich mir immer erträumt habe“.
Zverev weist nicht nur aufgrund seiner Freundschaft zu Dominic Thiem dezenten rot-weiß-roten Anstrich auf – seit 2025 fungiert er auch als Testimonial für das Grazer Unternehmen Institut AllegroSan mit dem Produkt OMNi-BiOTiC. Und damit wird auch seine und die generelle Gesundheit der Menschen für ihn zum zentralen Thema.
„Ich bin dankbar“
Hintergrund: Im August 2022 machte Alexander Zverev seine Typ-1-Diabetes-Erkrankung öffentlich, die bei ihm im Alter von vier Jahren diagnostiziert wurde. Auch während eines Tennismatches ist der aktuelle Weltranglisten-Zweite und Olympiasieger gezwungen, Insulin zu spritzen – in seiner Profikarriere nicht immer einfach. Mit seiner Foundation will er betroffenen, finanziell benachteiligten Kindern und Jugendlichen vor allem eine bessere Versorgung mit modernen Hilfsmitteln (z. B. konstante Glukosemesssysteme) sowie eine klinische Betreuung ermöglichen: „Ich bin dankbar, ein Leben führen zu können, das ich mir immer erträumt habe – ein Glück, das viele Menschen mit Diabetes nicht haben. Mit meiner Stiftung möchte ich betroffenen Kindern und Jugendlichen weltweit die Unterstützung geben, die sie brauchen. Ich möchte ihnen zeigen, dass man auch mit dieser Krankheit Großes erreichen kann.“
Für OMNi-BiOTiC der perfekte Hintergrund, um mit Zverev zusammen zu arbeiten. Und die Kooperation ist besonders originell ausgeformt: Für jedes Ass, das der Tennisstar während der ATP-Saison 2026 schlägt, spendet OMNi-BiOTiC zehn Euro an Zverevs Stiftung „Aufschlag gegen Diabetes“. Im vergangenen Jahr konnte Zverev mit seinem starken Aufschlag rund 800-mal direkt einen Punktgewinn erzielen („Ass“) – für den Sportler eine zusätzliche Motivation bei jedem Match.
Nummer eins der Welt
Unabhängig davon ist klar, dass Zverev das Kalenderjahr 2026 als Nummer eins der Welt beenden wird. Nach dem vorzeitigen Saison-Aus des bisherigen Weltranglistenersten Jannik Sinner und dem Ausscheiden von Carlos Alcaraz in Shanghai steht bereits fest, dass der Hamburger erstmals in seiner Karriere die Nummer eins der Welt wird, lediglich der Zeitpunkt ist noch offen.
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