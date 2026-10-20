Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Erste Bank Open

Zverev: „Dieses Glück haben viele Menschen nicht“

Tennis
20.10.2026 13:56
Alexander Zverev spricht offen über seine Typ-1-Diabetes-Erkrankung.
Alexander Zverev spricht offen über seine Typ-1-Diabetes-Erkrankung.(Bild: AllegroSan)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Alexander Zverev kommt nächste Woche nicht nur der Top-Star des internationalen Tennis-Zirkus zu den Erste Bank Open in die Wiener Stadthalle, sondern auch ein Spitzensportler mit Diabetes-Erkrankung. Heute ist er „dankbar, ein Leben führen zu können, das ich mir immer erträumt habe“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zverev weist nicht nur aufgrund seiner Freundschaft zu Dominic Thiem dezenten rot-weiß-roten Anstrich auf – seit 2025 fungiert er auch als Testimonial für das Grazer Unternehmen Institut AllegroSan mit dem Produkt OMNi-BiOTiC. Und damit wird auch seine und die generelle Gesundheit der Menschen für ihn zum zentralen Thema.

„Ich bin dankbar“
Hintergrund: Im August 2022 machte Alexander Zverev seine Typ-1-Diabetes-Erkrankung öffentlich, die bei ihm im Alter von vier Jahren diagnostiziert wurde. Auch während eines Tennismatches ist der aktuelle Weltranglisten-Zweite und Olympiasieger gezwungen, Insulin zu spritzen – in seiner Profikarriere nicht immer einfach. Mit seiner Foundation will er betroffenen, finanziell benachteiligten Kindern und Jugendlichen vor allem eine bessere Versorgung mit modernen Hilfsmitteln (z. B. konstante Glukosemesssysteme) sowie eine klinische Betreuung ermöglichen: „Ich bin dankbar, ein Leben führen zu können, das ich mir immer erträumt habe – ein Glück, das viele Menschen mit Diabetes nicht haben. Mit meiner Stiftung möchte ich betroffenen Kindern und Jugendlichen weltweit die Unterstützung geben, die sie brauchen. Ich möchte ihnen zeigen, dass man auch mit dieser Krankheit Großes erreichen kann.“

Für OMNi-BiOTiC der perfekte Hintergrund, um mit Zverev zusammen zu arbeiten. Und die Kooperation ist besonders originell ausgeformt:  Für jedes Ass, das der Tennisstar während der ATP-Saison 2026 schlägt, spendet OMNi-BiOTiC zehn Euro an Zverevs Stiftung „Aufschlag gegen Diabetes“. Im vergangenen Jahr konnte Zverev mit seinem starken Aufschlag rund 800-mal direkt einen Punktgewinn erzielen („Ass“) – für den Sportler eine zusätzliche Motivation bei jedem Match.

Nummer eins der Welt
Unabhängig davon ist klar, dass Zverev das Kalenderjahr 2026 als Nummer eins der Welt beenden wird. Nach dem vorzeitigen Saison-Aus des bisherigen Weltranglistenersten Jannik Sinner und dem Ausscheiden von Carlos Alcaraz in Shanghai steht bereits fest, dass der Hamburger erstmals in seiner Karriere die Nummer eins der Welt wird, lediglich der Zeitpunkt ist noch offen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
20.10.2026 13:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
111.435 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
110.021 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
91.605 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1510 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1010 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
939 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf