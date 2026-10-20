Zverev: „Dieses Glück haben viele Menschen nicht“

„Ich bin dankbar“

Hintergrund: Im August 2022 machte Alexander Zverev seine Typ-1-Diabetes-Erkrankung öffentlich, die bei ihm im Alter von vier Jahren diagnostiziert wurde. Auch während eines Tennismatches ist der aktuelle Weltranglisten-Zweite und Olympiasieger gezwungen, Insulin zu spritzen – in seiner Profikarriere nicht immer einfach. Mit seiner Foundation will er betroffenen, finanziell benachteiligten Kindern und Jugendlichen vor allem eine bessere Versorgung mit modernen Hilfsmitteln (z. B. konstante Glukosemesssysteme) sowie eine klinische Betreuung ermöglichen: „Ich bin dankbar, ein Leben führen zu können, das ich mir immer erträumt habe – ein Glück, das viele Menschen mit Diabetes nicht haben. Mit meiner Stiftung möchte ich betroffenen Kindern und Jugendlichen weltweit die Unterstützung geben, die sie brauchen. Ich möchte ihnen zeigen, dass man auch mit dieser Krankheit Großes erreichen kann.“