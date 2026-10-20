Dompfarrer spricht als „Fabertar“ letzte Worte

Bearbeiten können die Videos aber nur lebende Kunden. „Sobald jemand verstorben ist und nicht mehr über seine Rechte, die IP-Rechte, sein Aussehen, seine Stimme entscheiden kann, dann machen wir das nicht“, sagt Geschäftsführer Philipp Berkessy. Auch Schabernack mit dem virtuellen Dompfarrer sei nicht möglich. „Ich gebe jede einzelne KI-Trauerrede frei“, bekräftigte Faber für alle Videos mit seinem Avatar. Alles, was klar über den katholischen Rahmen hinausgehe, sei nicht umsetzbar.