Wieviel Geld geben Sie für Ihre Hobbys aus?

Von Sport und Reisen über Musikinstrumente bis hin zu Sammelleidenschaften: Die Ausgaben reichen von wenigen Euro im Monat bis zu mehreren tausend Euro pro Jahr. Besonders tief in die Tasche greifen müssen viele Wintersportler. Skiausrüstung, Liftkarten, Anreise und Unterkunft lassen einen Skitag schnell zur kostspieligen Angelegenheit werden. Familien spüren die hohen Preise oft besonders deutlich. Trotzdem lassen sich viele ihre Leidenschaft für den Skisport nicht nehmen und betrachten die Ausgaben als Investition in Freizeit, Bewegung und gemeinsame Erlebnisse.