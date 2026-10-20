Wieviel Geld geben Sie für Ihre Hobbys aus?

Hobbys sorgen für Ausgleich, Spaß und Lebensqualität. Doch wer regelmäßig seinem Lieblingszeitvertreib nachgeht, merkt oft auch, dass die Kosten dafür im Laufe der Zeit ordentlich steigen können. Welchen Hobbys gehen Sie nach und wieviel Geld nehmen Sie dafür in die Hand? Erzählen Sie es und in den Kommentaren!
Von Sport und Reisen über Musikinstrumente bis hin zu Sammelleidenschaften: Die Ausgaben reichen von wenigen Euro im Monat bis zu mehreren tausend Euro pro Jahr. Besonders tief in die Tasche greifen müssen viele Wintersportler. Skiausrüstung, Liftkarten, Anreise und Unterkunft lassen einen Skitag schnell zur kostspieligen Angelegenheit werden. Familien spüren die hohen Preise oft besonders deutlich. Trotzdem lassen sich viele ihre Leidenschaft für den Skisport nicht nehmen und betrachten die Ausgaben als Investition in Freizeit, Bewegung und gemeinsame Erlebnisse.
Ihre Meinung zählt!
Doch wie sieht es bei Ihnen aus? Geben Sie bewusst Geld für Ihre Hobbys aus oder versuchen Sie, die Kosten möglichst gering zu halten? Welche Freizeitbeschäftigung ist Ihnen jeden Euro wert – und wo ziehen Sie die finanzielle Grenze?
Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen in den Kommentaren!
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